Presto sposa, Alena Seredova ha risposto ad alcune domande e commenti dei fan. Anche a quelli piuttosto scomodi sull’ex Buffon…

Alena Seredova dà una lezione di stile ai suoi seguaci social. Prossima al compleanno, ma soprattutto alle nuove nozze, questa volta con Alessandro Nasi, la bella modella ha risposto alle domande e alle curiosità dei fan. Anche a quelle più “antipatiche” con riferimenti chiari alla, ormai vecchia, relazione con Gianluigi Buffon.

Alena Seredova e la risposta ad un utente

Alena Seredova

Il prossimo 21 marzo, Alena Seredova potrà festeggiare i suoi 45 anni. E prendendo spunto dall’età, ha commentato via social: “Una sposa tardiva”. Il riferimento è chiaramente alle nozze previste per giugno, quando la donna sposerà l’attuale compagno Alessandro Nasi, da cui ha avuto sua figlia Vivienne, ora di tre anni.

La bella Alena è parsa raggiante e serena su Instagram e ha risposto a tante domande dei fan: “Avete mai pensato di fare un altro figlio tu e Alessandro?”, le ha chiesto un utente. Lei, tranquillamente, ha ammesso: “Ci abbiamo pensato più volte, anche perché mi sarebbe piaciuto tantissimo per la Vivi, anche per Ale. È che dopo questo parto sono stata un po’ stanca, ho ragionato molto e ho deciso che le energie che ho voglio dedicarle a chi c’è già. Nel frattempo penso che ho un po’ perso il treno. Comunque tra venti giorni faccio 45 anni”.

Come detto, però, non sono mancati anche riferimenti piuttosto antipatici come quelli sulla vecchia relazione con Gianluigi Buffon con cui la Seredova ha avuto David e Louis, oggi di 13 e 15 anni. A tal proposito un utente le ha scritto: “Ti è andata meglio”.

Con stile e classe, la donna ha risposto: “Penso che è andata meglio a tutti quanti. Se adesso siamo tutti contenti vuol dire che è meglio così, no?”.

Di seguito anche un recente post Instagram della coppia prossima al matrimonio:

Riproduzione riservata © 2023 - DG