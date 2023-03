Momenti di grande tensione ad Amici con gli alunni che devono convincere i professori ad assegnare le ultime maglie per il serale.

Manca pochissimo al Serale di Amici di Maria De Filippi e gli alunni che ancora non hanno la maglia per l’appuntamento conclusivo del programma stanno provando a convincere i professori. Nell’utimo daytime ecco che tutti sono stati messi sotto esame alla presenza dell’intera “giuria” dei maestri. Due ragazzi, però, alla fine sono “crollati”.

Amici, tutti sotto esame: due crollano…

Maria De Filippi

Il daytime di Amici è stato decisamente intenso con tante esibizioni per i ragazzi. Si è partiti con Piccolo G in studio, ma anche con NDG, Aaron e Niveo per i cantanti.

Proprio NDG, però, dopo aver cantanto ‘Sono bugiarda’, e ‘Sui muri’ ha avuto qualche problema. Proprio sul secondo brano, infatti, il ragazzo ha sbagliato e dimenticato il testo. Al secondo tentativo, però, le cose sono andate meglio anche se all’uscita dall’esibizione il crollo emotivo è stato evidente.

Il giovane, infatti, si è sfogato quasi in lacrime: “Ho sbagliato tutto. Perché, perché. L’ho fatta sempre bene. Perché l’ho sbagliata”. Tornato in casetta davanti ai compagni, ha poi aggiunto: “Ho sbagliato. Diranno che non sono pronto per il Serale. Non ho mai sbagliato le mie barre”.

Stesso esame anche per i ballerini e in questo caso sono state Benedetta e Megan ad esibirsi. Se la prima non ha avuto particolari problemi, ben diverso per la seconda.

Megan, infatti, uscita dopo la sua esibizione, è crollata e non ha voluto essere consolata da nessuno: “No basta. Ora non mi va di parlare”, ha detto.

Poi con Gianmarco: “Ti giuro non mi va di parlare. Non voglio compassione. Non ho ballato come volevo”.

Successivamente proprio la giovane ha ricevuto una sorpresa con una lezione di canto – lei è ballerina – premio.

Di seguito anche i post Instagram del programma con le reazioni di NDG e Megan:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG