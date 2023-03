Aveva dato del “maniaco” ad un paparazzo che seguiva lei e la sua famiglia al parco. Adesso Cristina Marina risponde alle critiche.

Aveva fatto molto scalpore la reazione di Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, nei confronti di un paparazzo che stava seguendo la coppia al parco alcuni giorni fa. La donna lo aveva filmato e definito “maniaco”. Una parola che aveva suscitato grande polemica e che adesso ha trovato una nuova replica da parte della donna che si è difesa spiegando il senso della sua affermazione.

Cristina Marino e quel “maniaco” detto al parazzo

Cristina Marino

“Visto che leggo dei commenti da bar come ‘Maniaco, che brutta parola’, ‘dovresti essere addirittura grata’, o ‘se stavi col panettiere non sarebbe successo’… Ora, tutto bello, tutto giusto, tutto vero ma ci tenevo solo a specificare che tutto questo accade dal giorno in cui siamo usciti dall’ospedale”.

Con queste parole, Cristina Marino ha spiegato in diverse storie Instagram il senso di quella parola “maniaco”, appunto, detta ad un paparazzo.

La donna ha voluto raccontare ciò che ogni giorno vive sulla sua pelle: “L’obiettivo è quello di farvi capire che questo accade tutti i giorni, tutto il giorno, senza tregua, senza sosta, dove tra l’altro la novità di due genitori al parco tra ieri e oggi non credo cambi”.

Un comportamento ripetuto e che comunque lei intendeva di tipo “maniacale” non come insulto ma come appunto una cosa che avviene di continuo.

Nella conclusione del suo messaggio, poi: “Quando l’educazione viene violata è bene parlarne, perché sennò sembra tutto normale e quando si supera il limite normale non è più. Non facciamo drammi dove i drammi non ci sono”.

Insomma, replica servita a tutti quelli che, evidentemente, le hanno scritto in privato e commentato i tanti post recenti parlando di questa vicenda.

Di seguito un vecchio post Instagram della donna dove si possono leggere anche tanti commenti arrivati dopo le sue parole recenti:

