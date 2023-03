Cristina Marino ha condiviso alcune storie su Instagram dove mostra un paparazzo che la segue insistentemente.

Cristina Marino, mentre era in passeggiata insieme a Luca Argentero e ai suoi figli, si è accorta di essere pedinata da un paparazzo. La donna ha quindi preso il telefono in mano e ha filmato l’uomo che continuava insistentemente a pedinarli.

Cristina Marino infastidita da un paparazzo

Cristina Marino e Luca Argentero hanno dato alla luce il loro secondo figlio lo scorso 16 febbraio. Nelle scorse ore, hanno deciso di godersi una passeggiata al parco ma sono stati infastiditi dalla presenza insistente di un paparazzo. L’attrice, vedendo l’uomo nascosto dietro agli alberi e ai cespugli, ha deciso di filmarlo a sua volte, e l’ha indicato come “maniaco“.

I video sono stati poi pubblicati dall’attrice sui suoi profili social. Nel primo, si vede il paparazzo nascosto dietro un albero mentre scatta una fotografia alla coppia con una grossa fotocamera. L’attrice ha indicato l’uomo come “maniaco”. Nella seconda storia, scrive: “Il maniaco, Vol. 657588392”, per far capire quanto il paparazzo sia stato insistente nei confronti suoi e dei figli piccoli.

La coppia è sempre stata molto chiara sui paparazzi, denunciando spesso la loro presenza insistente nelle loro vite. Già in passato la coppia aveva rivelato di voler intraprendere azioni legali contro alcuni settimanali che non avevano oscurato bene il volto della loro bambina.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG