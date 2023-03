Nikita Pelizon è stata pesantemente criticata per i suoi comportamenti dai concorrenti della casa: cosa è successo.

Nikita Pelizon al centro delle critiche da parte dei concorrenti della casa del GF Vip. Dopo aver accusato Antonella di agire solamente per strategia, il resto della casa si è scagliata contro Nikita, accusandola di essere l’incoerenza fatta a persona.

GF Vip, le critiche verso Nikita

Nei giorni scorsi Antonella Fiordelisi si è avvicinata al gruppo degli Spartani, lasciandosi andare a chiacchiere, battute e scherzi. Questo comportamento ha infastidito molto Nikita, che ha accusato Antonella di averlo fatto solo ed esclusivamente per strategia. Queste accuse sono state commentate subito dagli altri concorrenti.

Giaele De Donà, per esempio, ha subito dichiarato: “Prima si è vista la clip di lei con l’unicorno e poi si è vista questa. Due giorni fa eravamo in cucina con Nikita, ha detto “È così bello adesso che c’è questo equilibrio, si sta così bene”, quando eravamo io, te, Antonella e Nikita. Ha fatto tutto sto discorso e poi il giorno prima è andata a dire ste robe. Una che professa il peace and love e anche adesso, quando ha detto in puntata “Peace and love fino alla fine del programma, si comporta così”.

Oltre a Giale, anche Edoardo Tavassi è intervenuto contro Nikita, dicendo: “È l’incoerenza, è l’opposto di quello che professa. Cioè non è che dici è una leggera deviazione, no, è l’opposto”. Edoardo Donnamaria, invece, più che attaccare Nikita, ha difeso la sua Antonella.

Riproduzione riservata © 2023 - DG