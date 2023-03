Stefano Bettarini torna all’attacco contro Signorini e il GF Vip, questa volta condividendo sui social una foto pungente.

Stefanno Bettarini torna all’attacco contro il GF Vip e contro il conduttore Signorini. L’ex calciatore era stato squalificato dal programma nel 2020, per un bestemmia che lui ha sempre ritenuto di non aver detto. Per questo, spesso critica il reality e il suo conduttore. Questa volta, ha pubblicato sui social una foto pungente chiaramente rivolta a Signorini.

Stefano Bettarini, la foto contro Alfonso Signorini

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha aperto con un discorso molto severo rivolto ai concorrenti. Nel suo dicorso il conduttore ha spiegato che non saranno più ammessi comportamenti volgari, parolacce e che tutti dovranno tenere un tono più pacato.

Bettarini, durante questo discorso, ha voluto condividere sui social una foto particolarmente pungente. Una figura piegata ad inchino con la scritta: “C’è differenza tra un inchino e un piegarsi a 90*. La legge del taglione“, suggerendo che la legge del reality non sia mai stata uguale per tutti. Un esempio perfetto di questo è la presenza in studio di Ginevra Lamborghini nonostante la sua squalifica.

Insomma, Bettarini non ha mai accettato il fatto di essere stato eliminato per un errore che ritiene di non aver commesso. Al tempo aveva esordito così dopo la decisione della redazione: “Espulso per una ‘parolaccia’. Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai. Trovo sproporzionata la ‘sanzione’ e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo dello share”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG