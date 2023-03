Bianca Balti, ospite a Belve, ha parlato a cuore aperto della sua giovinezza, delle droghe che ha provato e di una violenza subita a 18 anni.

Bianca Balti sarà sopite nella puntata di Belve che andrà in onda stasera 7 marzo. La modella si è confessata a cuore aperto e Francesca Fagnani. Ha parlato della sua carriera ma anche della sua giovinezza, della sua esperienza con le droghe e di terribile violenza subita.

Bianca Balti, l’intervista a Belve

Bianca Balti ha trattato di temi molto pesanti nella sua intervista a Belve. La modella ha infatti confessato di essere stata vittima di uno stupro a solo 18 anni d’età, mentre era ad un rave: “A 18 anni ho subito uno stupro. Ero a un rave, in stato di ebbrezza, non ero lucida. È successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza”.

La conduttrice ha chiesto alla donna se avesse mai più rivisto quel ragazzo: “L’ho cercato per tantissimo tempo, andavo a tutti i rave sperando di rincontrarlo giusto per fare pace con l’idea che magari c’era una storia e non uno stupro. L’ho incontrato dopo anni quando già facevo la modella, usciva da un SERT. Mi ha fatto piacere vederlo, nella mia mente avevo bisogno di normalizzare questa esperienza, di dire siamo solo amici”.

Bianca Balti ha anche parlato della sua esperienza con le droghe, anche in questo un’esperienza, ovviamente, molto traumatica: “Ho provato tutte le droghe, anche gli oppiacei. Ho smesso quando non ce la facevo più, quando non avevo più voglia di vivere. Quello è stato il momento più basso, avrei voluto morire ma siccome non ero abbastanza coraggiosa da togliermi la vita, ho detto proviamoci”.

La modella ha anche parlato della sua carriera, quando a 18 anni le hanno offerto un contratto da 1 milione di euro, che rifiutò perchè sapeva di poter ottenere di meglio. Il suo contratto migliore? Quello con Dolce e Gabbana, sia a livello economico che professionale.

