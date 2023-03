Emma Heming, moglie di Bruce Willis, ha condiviso un video in cui chiede ai paparazzi di rispettare le condizioni di salute del marito.

Emma Heming ha condiviso sul suo profilo Instagram due video indirizzati ai paparazzi che incessantemente continuano a seguire il marito Bruce Willis in cerca di uno scoop. L’attore ha una rara forma di demenza, per questo la moglie ha chiesto un po’ di comprensione da parte dei paparazzi.

Bruce Willis, l’appello della moglie ai paparazzi

Dopo l’annuncio del peggioramento delle sue condizioni di salute, Bruce Willis è stato recentemente paparazzo mentre prendeva un caffè con un amico in un bar. La situazione è sfuggita di mano, visto che per una persona con la condizione di demenza dell’attore può essere molto traumatica un’esperienza di questo genere: “So che questo è il vostro lavoro, ma restate lontani, per favore, non urlate a mio marito, chiedendogli come sta… semplicemente non fatelo. Dategli spazio e consentite alla nostra famiglia o a chiunque sia con lui quel giorno di poterlo portare sano e salvo dal punto A al punto B”.

Nel video pubblicato sui social, Emma Heming appare molto provata, e cerca di fare un appello ai paparazzi che continuano a seguire il marito. “Se sei qualcuno che si prende cura di un malato di demenza o ne conosci uno, sai quanto possa essere difficile e stressante andare in giro in sicurezza, anche solo a prendere un caffè”. Come didascalia al video, aggiunge: “Non mi aspetto che questo faccia alcuna differenza perché qui capisco la catena alimentare, ma la qualità della vita di mio marito è della massima importanza per me”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG