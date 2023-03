Nell’ultima puntata del GF Vip del 6 marzo, si sono sfidati al televoto Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi. Di questi, due concorrenti hanno ricevuto solo l’1% di preferenze dal pubblico, e sui social non sono mancati alcuni commenti divertiti.

Durante il televoto, i concorrenti pensavano che il pubblico stesse votando per l’eliminazione di uno di loro, ma in realtà il televoto ha decretato il primo finalista del programma, ovvero Oriana Marzoli. L’attrice ha ricevuto ben il 28% di preferenze dal pubblico, mentre i due concorrenti meno votati sono stati Andrea Maestrelli e Davide Donadei, e subito sui social si sono riversati molti commenti ironici e diverti.

Questo perché i due concorrenti hanno ricevuto solamente l’1% di preferenze dal pubblico. Un utente scrive: “Ma ad Andrea che stava tutto gasato dicendo “sono amato” chi glielo dice che ha ricevuto solo l’1,1% di preferenze?”. A questo un utente risponde: “Se volete glielo dico io. Davide comodino di destra e Andrea comodino di sinistra”.

I commenti si sprecano anche su Davide Donadei: “Solo la mamma e la zia l’hanno votato!“, scrive su Instagram InvestigatoreSocial. La puntata non ha previsto comunque nessuna eliminazione, anche se ormai tutti i concorrenti sono a rischio dopo l’avvertimento di Signorini.

