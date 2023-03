Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Signorini ha voluto fare un discorso molto serio ai concorrenti, che hanno superato alcuni limiti.

Alfonso Signorini ha aperto la puntata del GF Vip del 6 marzo parlando degli avvenimenti dei giorni scorsi. Pier Silvio Berlusconi, infatti, aveva deciso di bloccare la replica della puntata precedente su La5 a causa delle troppe volgarità e parolacce dette dai concorrenti. Per questo, Signorini in puntata ha fatto un discorso ed è stato categorico.

GF Vip, il discorso di Signorini ai concorrenti

Signorini, visibilmente deluso e amareggiato d quanto successo nella puntata del 2 marzo, ha aperto la puntata del GF Vip spiegando: “La scorsa puntata è stata molto particolare, è stata una puntata dove si è superato un limite, un limite che era bene non superare. Ce ne siamo accorti, ne voglio parlare insieme ai nostri protagonisti, che più volte sono stati sollecitati nel corso di questa edizione ad avere un comportamento più idoneo e rispettoso”.

Il conduttore ha poi spiegato ai concorrenti i motivi dietro la decisione dei vertici Mediaset: “L’editore è intervenuto direttamente manifestando il suo disappunto in modo molto forte riguardo al mancato rispetto di questi limiti, per le parolacce e nell’atteggiamento troppo aggressivo nel relazionarvi con gli altri. Un atteggiamento che non può più essere accettato. Avete superato il limite anche nel modo di vestirvi, a volte indecoroso per una prima serata di Canale5″.

A questo punto, come ha spiegato Signorini, il programma è categorico. Chiunque vada contro questo discorso, con atteggiamenti volgari o parolacce, sarà immediatamente espulso. Il conduttore ha poi chiesto a tutti di scusarsi per i comportamenti tenuti gli scorsi giorni: “Vorrei che ci scusassimo tutti quanti, vorrei tornassimo a essere un esempio di televisione che non si prende sul serio, con leggerezza, ma garbata. Senza essere additato io come inquisitore”. Per questo Daniele Dal Moro si è scusato a nome di tutti concorrenti. Anche Sonia Bruganelli si è scusata per ciò che aveva detto nei confronti di Micol Incorvaia.

Riproduzione riservata © 2023 - DG