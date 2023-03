Durante il daytime di Amici, il cantante Cricca ha un momento di debolezza e scoppia a piangere: le parole di Maria.

Durante la puntata di lunedì 5 marzo del daytime di Amici, il cantante Cricca ha passato un brutto momento a causa di alcune critiche nei confronti del suo inedito. Vedendolo in lacrime, Maria De Filippi ha deciso di intervenire, consolandolo con delle bellissime parole.

Amici 22, le parole di Maria verso Cricca

Il cantante Cricca ha ricevuto da più persone un giudizio negativo sul suo inedito. Prima dal dal giudice esterno Charlie Rapino, poi da Rudy Zerbi. Entrambi hanno ritenuto il pezzo poco giovanile, ma Cricca ha risposto in tomo spocchioso e un po’ maleducato: “Spero piacerà agli altri”. Il cantante è stato quindi chiamato dalla sua professoressa Lorella Cuccarini per scusarsi del suo atteggiamento.

Ha spiegato al cantante che avrebbe dovuto portare più rispetto per i giudici, riflettere e capire dove si può migliorare. La Cuccarini si è poi vista d’accordo con i giudizi degli altri giudici sul brano, e Cricca per questo è scoppiato in lacrime.

Dopo aver dichiarato di star addirittura pensando di lasciare il programma, Maria ha voluto mettersi in collegamento con il ragazzo, cercando di tirarlo su di morale: “Ti voglio dire che ti sono anche stati fatti dei complimenti. Lorella ti ha detto che forse quel pezzo non andava bene e che era meglio un altro significa che crede tanto in te. Vedila da questo punto di vista. Non è successo niente, ragionaci ti prego, non è successo nulla. Può capitare di non fare le cose perfette. Può succedere di sbagliare e può essere che sbaglia lei. Però non può non dirti il suo punto di vista. Non andare così nel panico dai“.

Le parole di Maria sono state molto apprezzate dagli utenti del web, considerando anche il fatto che molti hanno puntualizzato che mentre registrava questa puntata Maurizio Costanzo era probabilmente già in ospedale. Un utente scrive: “Pensare che Maria è stata lì a parlare e rincuorare Cricca mentre Maurizio era in ospedale mi fa capire ancora di più quanto sia grande questa donna“.

