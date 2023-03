Eros Ramazzotti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con la nuova fidanzata: il cantante non si nasconde più.

Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata, e lo annuncia lui stesso sul suo profilo Instagram. Il cantante ha condiviso una foto con una dolce dedica per annunciare di aver di nuovo trovato l’amore.

Eros Ramazzotti, le foto con la nuova fidanzata

Al momento non si conosce l’identità né il nome della nuova fidanzata di Ramazzotti, si sa soltanto che ieri è stato il suo compleanno. Il cantante, infatti, ha pubblicato una foto mentre bacia teneramente la compagna, con la dedica “Auguri amore mio”. Il fatto di aver condiviso ai suoi fan questo momento speciale significa che la storia insieme a questa donna è sicuramente importante, ma per il momento non si hanno altre informazioni, contando anche il fatto che nella foto postata la donna non è stata taggata.

Di recente il cantante era stato fotografato insieme alla modella Giulia Accardi, e molti pensavano già ad un love story importante tra i due. A quanto pare, però, la storia è già finita. Dopo Michelle Hunziker, la storia più importante per Ramazzotti è stata insieme a Marica Pellegrini, da cui ha avuto due figli. La loro relazione è terminata nel 2019 e da allora il cantante non si era mai più mostrato pubblicamente con un’altra donna…fino a d’ora!

Riproduzione riservata © 2023 - DG