Luca Onestini e il gesto verso Antonella Fiordelisi fa infuriare Donnamaria: capiamo cosa è successo.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha fatto parecchio discutere la reazione avuta da Edoardo Donnamaria nei confronti di un gesto, a quanto pare innocuo, tra Luca Onestini e Antonella.

GF Vip, il gesto di Luca Onestini

Mentre i concorrenti erano in posa tutti insieme per una foto, la mano di Luca Onestini si è appoggiata al lato B di Antonella Fiordelisi. Il gesto ha scatenato la gelosia di Donnamaria, che ha iniziato a fare dei gesti plateali per fargli capire di togliere la mano e allontanarsi dalla ragazza.

Sui social si sono sprecati i commenti dei fan che critica l’eccessiva gelosia di Edoardo nei confronti di Antonella. Alcuni utenti scrivono: “Vabbè ciaone proprio! Edoardo vivrà una brutta vita se non esce dal medioevo“ e ancora: “Dai ma che tristezza! Uno così non lo vorrei manco se fosse l’ultimo uomo nella galassia“. Secondo altri utenti, Antonella lascerà Edoardo appena finito il programma, essendo un tipo così geloso che non la lascia neanche avvicinare ad altri uomini.

Le critiche sono rivolte alla reazione troppo possessiva di Donnamaria, contando il fatto che probabilmente Luca Onestini stava solo cercando di abbracciare meglio la ragazza per la foto e i due uomini sono anche molto amici.

