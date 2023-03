Giacomo Urtis è stato intervistato a Belve e ha raccontato di un amore ricambiato avuto con un vip della televisione: ecco chi è.

Nella nuova puntata di Belve, Giacomo Urtis si è raccontato senza filtri a Francesca Fagnani. Ha parlato infatti dei suoi numerosi interventi chirurgici ma, sopratutto, di una presunta storia d’amore avuta con un vip del mondo dello spettacolo.

Giacomo Urtis, la storia d’amore con un vip

Giacomo Urtis, conosciuto per essere il chirurgo estetico dei vip, si è aperto a diverse confessioni durante l’ultima puntata di Belve. Nel corso dell’intervista ha parlato della sua vita privata, e nello specifica della sfera amorosa. In particolare, ha parlato di uno dei gossip che in passato l’ha coinvolto maggiormente, ovvero la presunta storia d’amore con Fabrizio Corona.

Il gossip circola dalla sua partecipazione al Grande Fratello. Aveva rivelato ai coinquilini di aver avuto un flirt con un uomo dello spettacolo che subito è stato identificato nell’ex re dei paparazzi.

Francesca Fagnani gli chiede se fosse innamorato: “Sicuramente ero invaghito, sì. Ero ricambiato? Ti direi di sì. Il nostro era un ibrido tra amore e amicizia. Se ero in competizione con Nina Moric e Belen? Quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte”. Parlando invece della loro vicinanza, spiega: “Può essere che qualche volta ci sia stata dell’intimità, ma insomma…cose nostre. Ci sentiamo ancora tutti i giorni”.

Fabrizio Corona non ha mai commentato queste dichiarazioni di Urtis, e in molti si chiedono se emergeranno altri particolari su questa presunta storia d’amore.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG