Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha avuto uno scontro piuttosto acceso con alcuni concorrenti, uno su tutti Edoardo Donnamaria. Dopo diversi richiami di abbassare i toni, il conduttore non è riuscito più a trattenersi urlando contro i concorrenti. Vediamo cosa è successo nello specifico.

Durante la puntata del reality, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno ripercorso le varie tappe della loro storia, mettendo in chiaro che non hanno alcuna intenzione di tornare insieme. La coppia ha avuto una storia molto tormentata all’interno della casa, conclusa con la “palpata” di Edoardo nei confronti di Nicole Murgia.

I toni della conversazione hanno iniziato a scaldarsi con l’intervento di Sonia Bruganelli, che ne ha da dire su tutti, comprendendo anche Tavassi e Oriana Marzioli. Signorini ha subito cercato di riportare la calma in studio, ma le urla tra Donnammaria e la Bruganelli non si sono placate minimamente.

Dopo alcuni tentativi vani di riportare l’ordine, il conduttore ha sbottato urlando: “Siete profondamente maleducati, così è impossibile lavorare”. Poi si è rivolto direttamente a Donnamaria, la cui voce sovrastava le altre, urlando: “Ma a casa tua l’educazione non te l’hanno mai insegnata? Se ti dico di stare zitto, stai zitto. Sono un dittatore, mettetela così”.

