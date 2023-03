Potrebbe vedersi Anna Oxa a Domenica In anche se la trattativa non sarebbe facile anche per via di un alto cachet richiesto.

Dopo il Festival di Sanremo 2023 e la recente intervista a Belve, Anna Oxa potrebbe tornare sul piccolo schermo a Domenica In. Come ogni anno, dopo la kermesse musicale, nel salotto di Mara Venier vengono ospitati gli artisti che hanno preso parte all’evento dell’Ariston. Nelle puntate dopo la finale di quest’anno, però, non si è vista la cantante di ‘Sali (Canto dell’anima)‘ per la quale rumors parlano di trattive difficili per varie ragioni. Una di queste sarebbe il cachet richiesto…

Anna Oxa a Domenica In? La trattativa e il cachet

Anna Oxa

A parlare della possibile ospitata, ma soprattutto della trattativa tra Anna Oxa e Domenica In è il sito Davidemaggil.it che spiega come “non paga delle decine di migliaia di euro incassate per l’intervista a Belve, la Oxa vorrebbe ora accettare l’invito di Mara Venier nella sua Domenica In. La trattativa, tuttavia, ci risulta particolarmente ostica e sembrerebbe destinata a naufragare. Le ragioni sono sostanzialmente due e vanno a braccetto: la prima risiede nel cachet, la seconda nel contenzioso che l’artista ha con la TV pubblica”.

Entrando poi nel dettaglio: “Non solo, infatti, la cantante avrebbe chiesto un cachet importante (si parla di 35mila euro) ma ospitare un’artista che ha questioni legali aperte con l’azienda si scontrerebbe con le policy di Viale Mazzini. Se, infatti, per Belve il problema non si poneva essendo lo show prodotto esternamente, per Domenica In, prodotto internamente da Rai, non sembra ci siano le intenzioni per ripetere l’eccezione fatta per Sanremo 2023”.

Staremo a vedere se la cantante commenterà questi rumors e se, alla fine, la vedremo da Mara Venier o meno.

Di seguito anche un post Instagram con una clip dell’intervista della cantante a Belve:

