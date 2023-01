Qual è il significato di Sali (Canto dell’anima) di Anna Oxa? La canzone segna la quindicesima presenza dell’artista al Festival di Sanremo.

Sali (Canto dell’anima) è la canzone con cui Anna Oxa gareggia la Festival di Sanremo 2023. L’artista ha scelto di portare sul palco dell’Ariston un brano che invita gli esseri umani a scrollarsi di dosso le falsità del mondo. Vediamo il significato e il testo.

Sali (Canto dell’anima) di Anna Oxa: il significato della canzone

Anna Oxa torna in gara al Festival di Sanremo 2023 per la quindicesima volta. Per la grande occasione, l’artista ha scelto di esibirsi sulle note di una canzone intitolata Sali (Canto dell’anima). Scritto da lei stessa con Francesco Bianconi, Kaballà e F. Zanotti, il brano ha una musicalità pop con influenze soul. Il significato si coglie fin dalle prime note:

“Bocche piene di falsità che nutre il mondo

Mani prive di dignità, votate a Dio

Sali, uomo, sali e dimentica“.

Un’analisi pungente della società attuale, ma anche una frecciatina nei riguardi di quanti si battono il petto in chiesa. Per riuscire ad elevarsi un po’ è necessario dimenticare l’oggi e tornare al momento della “nascita“.

“Arca dell’umanità andata a fondo

Cuori puri mangiati dall’avidità

Sali e poi un’altra vita tu“.

Nell’epoca in cui siamo immersi è necessario liberare l’anima, “come stella dell’aurora di un mattino che non c’è“. Con Sali (Canto all’anima) Anna Oxa invita gli esseri umani ad abbandonare le “vite frammentate senza verità“. L’artista ha già annunciato che rilascerà dichiarazioni in merito al brano soltanto dopo la fine del Festival di Sanremo 2023.

Sali (Canto dell’anima): il testo della canzone

