Qual è il significato di Alba di Ultimo? La canzone segna il ritorno dell’artista a Sanremo, dopo 4 anni dalla sua ultima partecipazione.

Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, torna al Festival di Sanremo 2023 dopo quattro anni dalla sua ultima partecipazione. Il cantautore porta in scena sul palco dell’Ariston una canzone molto introspettiva, intitolata Alba. Vediamo qual è il significato e il testo del brano.

Alba di Ultimo: il significato della canzone

Alba è la canzone con cui Ultimo si presenta in gara al Festival di Sanremo 2023 a distanza di quattro anni dalla sua ultima partecipazione. Scritto e musicato da lui stesso, il brano invita a “superare i limiti dell’essere umano“. Le prime strofe suggeriscono che si tratta di una ballad sentimentale, ma poi si coglie che il significato è più profondo, va oltre.

“E t’immagini se fossimo al di là dei nostri limiti,

Se stessimo di fianco alle abitudini

E avessimo più cura di quei lividi?“.

Per stessa ammissione di Ultimo, Alba è una canzone molto introspettiva. L’artista romano l’ha scritta creando una “connessione con la parte più nascosta di me“. E’ per questo che immagina cosa accadrebbe se tutti fossimo i grado di superare i nostri limiti, senza dimenticare di prestare attenzione alla cura di quelle ferite che fanno ancora male.

“Amo l’alba perché spesso odio la vita mia

Camminando senza meta in questa strana via

Amo l’alba perché è come una sana follia“.

Ultimo paragona l’alba ad una “sana follia” e chiede agli ascoltatori di provare a capirla, senza mandarla via. Bisogna “vincere il tempo“, ma per farlo è necessario ritrovare la “parte primitiva dentro di noi“.

Alba di Ultimo: il testo della canzone

Amo l’alba perché è come fosse solo mia

Mi rilassa respirare l’aria pure tua

Amo l’alba perché è come fosse una bugia…

