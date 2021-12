Quali sono le migliori frasi sul Carnevale? Diamo uno sguardo alle battute divertenti e alle rime che riescono a strappare un sorriso.

Le frasi sul Carnevale sono tante, alcune prese in prestito da autori di un certo calibro e altre scritte da anonimi. L’atmosfera, come vuole la tradizione, è spesso goliardica. D’altronde, a Carnevale ogni scherzo vale. Diamo uno sguardo ai pensieri più divertenti, in grado di strappare un sorriso sia ai grandi che ai piccini, ma anche a quelli che inducono a riflettere.

Frasi sul Carnevale: cosa scrivere per essere divertenti

Il Carnevale è un periodo dell’anno che non piace solo ai bambini, ma anche a tantissimi adulti. L’atmosfera è allegra, tutto sembra essere concesso ed è un piacere passeggiare per le vie della città vedendo volare a destra e a manca i classici coriandoli. Maschere singole, carri e gruppi: ogni città italiana ha le sue tradizioni. Da Venezia a Cento, passando per Fano e Viareggio: sono tante le località dello Stivale che vantano leggende carnascialesche che affondano le radici nella notte dei tempi. Così come sono tante le usanze popolari, altrettanti sono gli aforismi sul Carnevale. Alcuni sono destinati ad un pubblico adulto, mentre altri sono perfetti anche per i bambini. Di seguito, le frasi sul Carnevale più divertenti, ma anche riflessive, di sempre:

Frasi sul carnevale

A carnevale tutto il mondo è giovane, anche i vecchi. A carnevale tutto il mondo è bello, anche i brutti. (Nicolaï Evreïnov);

E sarebbe il carnevale più divertente veder la faccia vera di tanta gente. (Gianni Rodari);

A Carnevale ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale. (Proverbio);

Carnevale guarisce ogni male. (Proverbio);

Se esci e incontri il principe azzurro, ricordati che è Carnevale… (Anonimo);

Perché la vita è come un Carnevale, non sai mai quale scherzo ti riserverà. (Anonimo);

A Carnevale invece di indossare una maschera, toglietevi quella che già indossate. (Anonimo);

Una maschera ci dice di più di una faccia. (Oscar Wilde);

Durante il Carnevale, l’uomo mette sulla propria maschera una maschera di cartone. (Xavier Forneret);

Nel quotidiano le persone si nascondono sotto varie maschere. Nel carnevale le maschere svelano il loro vero volto. (Mieczysław Kozłowski);

Per Carnevale volevo indossare la maschera di un politico onesto, ma ho trovato in commercio solo quelle dei candidati alle prossime elezioni politiche. (Mario Cafiero);

-Sono andato in negozio a comprare la maschera da scemo per Carnevale.

-Mi hanno venduto solo l’elastico. (Anonimo);

I proverbi sul Carnevale, così come le battute sul Carnevale, sono tantissimi: c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Pensieri sul Carnevale: rime e filastrocche

Oltre alle battute che strappano un sorriso, non possiamo dimenticare le frasi di Carnevale con rima. Dalla famosa “Carnevale vecchi pazzo si è venduto il materasso, per comprare pane e vino, tarallucci e cotechino” alla semplice “Carnevale ogni scherzo vale“: vediamo quali sono le rime più famose di sempre.

Viva i coriandoli di Carnevale,

bombe di carta che non fan male!

Van per le strade in gaia compagnia

i guerrieri dell’allegria:

si sparano in faccia risate

scacciapensieri,

si fanno prigionieri

con le stelle filanti colorate.

(Gianni Rodari);

s’è venduto il materasso

per comprare pane e vino

tarallucci e cotechino.

E mangiando a crepapelle

la montagna di frittelle

gli è cresciuto un gran pancione

che somiglia ad un pallone.

Beve, beve all’improvviso

gli diventa rosso il viso

poi gli scoppia anche la pancia

mentre ancora mangia, mangia.

Così muore Carnevale

e gli fanno il funerale.

(Gabriele D’Annunzio);

e quest’anno che mi metto?

Non mi importa chi sarò ma

di sicuro mi divertirò.

(Filastrocca);

Mi metterò una maschera da

Pulcinella

e dirò che ho inventato la

mozzarella.

Mi metterò una maschera da

Pantalone,

dirò che ogni mio sternuto vale

un milione.

(Gianni Rodari).

E’ bene sottolineare che le frasi di Carnevale per bambini sono soprattutto quelle in rima.

