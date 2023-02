Unica di Venditti: un brano nostalgico che parla della fine di un amore tra due persone che ancora fa battere il cuore. Ecco il significato.

Unica è un brano di Antonello Venditti del 2011, una ballata romantica che tratta l’eterno tema della fine di un amore. Il cantante romano ha più volte ribadito che questo brano, contenuto nell’album omonimo, “rappresenta tutte le donne in un disco tutto al femminile, dove l’amore inizia quando in realtà finisce” ed è stato persino usato in un TikTok da Francesco Totti. Scopriamone il significato.

Unica di Antonello Venditti: il significato

L’album “Unica” è uscito nel 2011 e il suo singolo, dallo stesso titolo, è tornato all’attenzione di molti dopo che, a gennaio 2023, è stato usato come colonna sonora di un video di TikTok da Francesco Totti. Il brano racconta infatti la storia di una relazione finita tra due persone che non si parlano e non si vedono più. Il narratore si chiede dove sia l’altra persona e con chi sia adesso, e si domanda chi la prenderà e chi la stringerà, gridandole che è unica.

“Perché non ci parliamo? Perché non perdoniamo?

Noi due, due foglie cadute dallo stesso ramo”.

Il narratore riflette sul danno che può causare l’amore e si tormenta pensando al passare del tempo. La canzone esprime la tristezza e il rimpianto per la perdita di un amore finito, ma che ancora fa battere il cuore, tormentando con delle domande destinate a rimanere per sempre senza risposta. Il narratore riflette anche sul fatto che nonostante la relazione sia finita, il legame con l’altra persona sia indelebile, e non svanirà mai nonostante la fine della storia.

“Tu, ora dove sei?

Se vivi un’altra storia, con chi stai?

Chi ti prenderà? Chi ti stringerà?”.

Ecco il video della canzone:

Unica: il testo

“Noi due non ci parliamo, noi due non ci vediamo

Noi due, due foglie cadute dallo stesso ramo”.

Continua per il testo integrale.

