Stop al tour mondiale definitivamente. Questa la decisione di Justin Bieber che torna a far preoccupare i fan per le sue condizioni di salute.

Una decisione definitiva, quella presa di Justin Bieber. Il cantante ha cancellato il tour mondiale dopo averlo messo in pausa a causa di problemi di salute. L’artista, infatti, aveva raccontato della sua malattia, fermando a più riprese il viaggio nel mondo col suo show. Adesso, la fine di tutto con lo stop che è diventato definitivo e le tantissime domande dei fan che si chiedono se la causa sia il peggioramento delle sue condizioni di salute.

Justin Bieber cancella il tour mondiale: il motivo

Justin Bieber

Justin Bieber, come detto, ha cancellato il suo tour mondiale. A darne notizia è la Cnn che riporta come sia l’artista canadese che i suoi manager non abbiano dato una motivazione ufficiale.

“Siamo spiacenti di informarvi che gli spettacoli di Justin Bieber previsti per l’arena O2 sono stati cancellati. Comprendiamo che rimarrai deluso e ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare”. Queste le parole che si leggono nel messaggio ricevuto da una fan che aveva acquistato il biglietto per il concerto di Londra e riportato da Adnkronos.

Nel giugno scorso, il giovane artista aveva annunciato che si sarebbe preso una pausa per motivi di salute a causa della sindrome di Ramsay-Hunt. Dopo poco, però, alla fine di luglio, era tornato sul palco. A settembre, poi, un nuovo stop per curarsi.

Adesso, però, la popstar ha messo un punto definitivo alla vicenda lasciando, però, i fan in preda ai dubbi sulla sua salute. Probabile che molto presto il ragazzo faccia sapere qualcosa di più.

Di seguito un vecchio post Instagram del cantante:

