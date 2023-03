Novità al GF Vip con i concorrenti che sono rimasti perplessi per una situazione molto particolare avvenuta in queste ore.

“Ha chiesto di uscire”. Sembra essere questo l’allarme lanciato da alcuni concorrenti della Casa del GF Vip a proposito di Daniele Dal Moro. Infatti, in queste ore, anche a seguito di un diverbio con Oriana Marzoli, pare che il ragazzo sia “sparito” dopo un misterioso confessionale.

GF Vip, cosa fa Daniele Dal Moro?

Alfonso Signorini

Mentre alcuni concorrenti si trovavano nel van a conversare, in cortiletto è arrivata Oriana Marzoli che ha domandato agli altri che fine avesse fatto Daniele Dal Moro che era entrato da non si quanto tempo in confessionale.

I presenti quasi l’hanno ignorata non dando risposte, forse perché non ne sapevano nulla. L’unico a dare corda alla modella è stato Luca Onestini con cui la donna si è fermata a conversare.

“Succedono cose strane. Mai vista una roba del genere, tu mai visto?”, ha detto Onestini a Oriana. “Neanch’io. In più non è che dev’essere stressato, mi sembra un po’ esagerato chiedere di uscire. Uscire per quello, non è successo niente. Dai! Ti può dare fastidio sì, mi sembra una cosa, una scelta un po’ esagerata. Devi uscire quando sei al limite e dici ‘Non ce la faccio’. Ma non per questo”.

Il riferimento è probabilmente a quanto accaduto poco prima proprio tra Dal Moro e la bionda modella. I due si erano scontrati perché la ragazza aveva parlato di cose private con Martina, ex dell’uomo.

Di seguito anche il post Twitter di un utente che ha visto quanto accaduto in questi minuti nella Casa:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG