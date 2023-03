Potrebbe esserci del tenero tra Madonna e Josh Popper, un maestro di boxe di 29 anni. Sarebbe lui il suo nuovo fidanzato e in queste ore, ad alimentare i rumors, ci hanno pensato i diretti interessati con alcune foto pubblicate sui rispettivi profili social…

Madonna ha un nuovo fidanzato. Forse. A lanciare l’indiscrezione è il Daily Mail che, prendendo spunto da un recente post Instagram del 29enne istruttore di boxe Josh Popper, ha sganciato una vera e propria bomba.

La popstar 64enne sarebbe “in love” con l’atleta che avrebbe conosciuto sul ring. In che senso? Popper allena uno dei suoi figli nella sua palestra Bredwinners, a New York. La cantante ha postato delle stories su Instagram che poi ha rimosso che la ritraevano appunto col ragazzo.

Un gesto che ha fatto pensare, appunto, all’intenzione di voler nascondere qualcosa. Peccato che nel profilo dell’uomo gli scatti siano rimasti e siano stati molto notati dai fan che subito hanno commentato.

Difficile sapere, per ora, se realmente ci sia qualcosa tra i due. Certo è che pare esserci del feeling.

Staremo a vedere se i due parleranno e si esporranno o se, invece, smentiranno ogni cosa. Intanto le voci corrono e vista la “rivoluzione” degli ultimi mesi dell’artista chissà che questo flirt non possa davvero essere reale…

Di seguito anche il post Instagram di Josh Popper:

View this post on Instagram

