Dopo aver dato alla luce il secondo figlio, Cristina Marino torna sui social e racconta alcuni dettagli di quanto vissuto.

Sta bene, ed è questa la cosa che conta. Eppure, qualcosa non è andato esattamente come previsto durante il secondo parto. Cristina Marino, fresca mamma bis, ha raccontato via social le ultime settimane, quelle appunto vissute dopo la nascita di Noè Roberto.

Cristina Marino parla di complicazioni post parto

Dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio, Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, è tornata a farsi vede e parlare sui social spiegando, solo parzialmente, che qualcosa non sia andato per il verso giusto, almeno fisicamente.

“Ecco ci qua. Sono le prime stories che faccio post parto. Diciamo che fisicamente ci sono state più complicazioni rispetto al previsto, ma stiamo bene. Sono molto felice”, ha detto la donna. “Questo è un momento di grande gioia e amore che è anche il motivo per cui sono stata un po’ latitante. Abbiamo bisogno di viverci questo momento e di stare più concentrati su quella che è la realtà”.

Il motivo quindi delle sue stories è uno far vedere che sta bene e ringraziare: “Ci avete scritto in tantissimi, ci tenevo a dirvi grazie. Tutte le cose che stavo facendo stanno andando avanti”, ha aggiunto spiegando che ora anche gli impegni di lavoro continueranno, in particolare quelli del brand Befancyfit.

E in conclusione: “Vi racconterò, ma se continuate a vederci latitante, sappiate che sto bene, stiamo bene. Abbiamo solo tanta voglia di goderci questo momento pieno d’amore”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram con alcune foto “random” come le ha definite la diretta interessata:

