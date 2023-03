Nuovi rumors sulla Famiglia Reale inglese e la decisione di Re Carlo nei confronti di Harry e Meghan che sarebbero stati “sfrattati”.

Novità per la Famiglia Reale inglese ed in particolare in merito ad una decisione che potrebbe far discutere presa da Re Carlo III nei confronti di Harry e Meghan. Infatti, stando ai principali tabloid britannici, il sovrano ha deciso di “sfrattare” la coppia dalla tenuta di Windors dove i due non potranno più tornare.

Harry e Meghan sfrattati da Re Carlo

Principe Harry e Meghan Markle

Le notizie che stanno arrivando dall’Inghilterra hanno davvero del clamoroso. Infatti, è delle scorse ore la decisione di Re Carlo III su Harry e Meghan Markle. I due sarebbero stati sfrattati dalla residenza di Frogmore Cottage, presente nella tenuta reale di Windsor.

Di solito, quando i due arrivavano nel Regno, alloggiavano proprio lì. Adesso, a seguito di questa decisione, dovranno cercare una nuova dimora.

A riferire la notizia sono il Sun ed il Telegraph che aggiungono, in particolare il primo tabloid, anche un’altra notizia.

Infatti, le chiavi di quella tenuta sarebbero state date al Principe Andrea. Privato di qualsiasi privilegio reale, dopo il presunto scandalo che l’ha coinvolto, Andrea avrebbe ricevuto questa offerta dopo che nelle scorse settimane, proprio per decisione del sovrano aveva dovuto lasciare l’alloggio di rappresentanza a Buckingham Palace.

I quotidiani inglesi hanno spiegato che Re Carlo abbia preso la decisione dello “sfratto” per Harry e Meghan dopo l’uscita dell’autobiografia Spare(Il minore) che anche a distanza di settimane fa ancora molto parlare.

Sempre i tabloid britannici riferiscono che la coppia sarebbe rimasta molto delusa, se non scioccata, dalla decisione del sovrano. Insomma, nella Famiglia Reale non mancano le questioni scottanti e, siamo sicuri, molto presto potrebbero esserci nuovi “casi”.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la coppia:

