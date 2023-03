Ilary Blasi ha condiviso sui social alcune foto della sua fuga a Francoforte insieme a Bastian Muller, il nuovo fidanzato dopo Totti.

A quasi un anno di distanza dalla sua separazione con Francesco Totti, Ilary Blasi ha trovato di nuovo l’amore. Nonostante la coppia sia ancora molto riservata, la showgirl non manca di pubblicare sui social alcune foto insieme al suo nuovo fidanzato Bastian Muller. Ora la coppia si trova a Francoforte per una fuga d’amore.

Ilary Blasi e Bastian Muller volano a Francoforte

Il 17 aprile si avvicina e Ilary Blasi è pronta a tornare al timone della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Nonostante alcuni gossip che coinvolgono lei e Alvin, la showgirl pensa in questi giorni solamente a godersi il nuovo amore. Nelle scorse ore, infatti, ha mostrato ai suoi followers di essere in aeroporto, direzione Francoforte.

Subito è scattata la curiosità di molti, che si sono chiesti se andasse dal suo Bastian. Le risposte non sono tardate ad arrivare, la showgirl ha infatti pubblicato delle foto in macchina mano nella mano con il fidanzato.

Per il momento la coppia ha una relazione a distanza, ma riescono sempre a ritagliarsi del tempo per vedersi nonostante gli impegni lavorativi. Dopo un capodanno a Bangkok e un weekend a Parigi e sulle nevi, ora si sono trovati a Francoforte, dove vive lui. La coppia ha cenato in un bellissimo ristorante con una vista mozzafiato sulla città, e Ilary sembra davvero più felice che mai.

