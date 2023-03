Alba e Carmela, due fan dei Donnalisi e degli Incorvassi, si sono prese a spintoni e offese nello studio del GF Vip: Salemi è intervenuta.

Tornano alla carica Alba e Carmela, due fan accanite del Grande Fratello Vip e nello specifico di due coppie, i Donnalisi e gli Incorvassi. In diretta con il GF Vip Party hanno avuto una discussione molto accesa e sono anche arrivate alle mani.

GF Vip Party, rissa in studio tra fan

Nella puntata di lunedì scorso Signorini aveva fatto intervenire nello studio del GF Vip Alba, una fan accanita dei Donnalisi, talmente provata che è scoppiata a piangere ed è poi svenuta. Giulia Salemi, durante la puntata del GF Vip Party, ha chiamato a scontrarsi Alba e Carmela, una fan degli Incorvassi. Le due fan si sono collegate sera da Soleil e Pretelli, e tra le due il confronto è diventato in poco tempo molto acceso.

A partire è stata Carmela, che rivolta verso Alba ha detto: “Siamo tornate a far baccano. Stasera è il secondo round. Continua la nostra fiction, la bella Antonella piagnona. Sta continuando la recita e adesso Oriana un’altra stratega, adesso ci sarà del bello“. Alba ha subito ribattuto: “Antonella è vera, questa proprio non capisce niente!” e Carmela ha risposto a tono: ““Non offendere bella, io capisco tutto e guardo tutto del GFVip. Antonella ha le lacrime finte come le tue Alba! Adesso se ne va quest’altra piagnona“.

La leopardata e l’attrice di teatro dopo la rissa in diretta hanno fatto pace 😅 #gfvip pic.twitter.com/vDMgIELO5T — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 2, 2023

Subito dopo Alba si è avvicinata all’altra donna e l’ha spinta. Carmela, sconvolta: “Oh non mi spingere, ma che stai a fare?”. A questo punto Giulia Salemi è intervenuta allontanando le due donne, che a fine serata sembravano aver fatto pace.

