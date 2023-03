Al Grande Fratello Vip Brasile la concorrente Keyla Alves ha rivelato una proposta indecente fattale dal calciatore Neymar.

Nuovo calciatore al centro del gossip. Stando a quello che racconta Keyla Alves, concorrente del Grande Fratello brasiliano, l’attaccante del Paris Saint Germain Neymar le avrebbe scritto in privato con una proposta ritenuta davvero indecente dalla ragazza. Scopriamo di cosa si tratta.

Neymar smascherato, la proposta indecente

Nuovo giorno, nuoov calciatore al centro di gossip e scandali. Dopo le rivelazioni di una modella su Cristiano Ronaldo, ora le notizie riguardano Neymar. Secondo Keyla Alves, concorrente del Grande Fratello in Brasile, il calciatore le avrebbe scritto un messaggio privato su Instagram chiedendole di “uscire” con lei e la sorella.

Questo quanto ha rivelato: ““Sai cosa mi ha detto? Mi ha fatto una proposta forte. Si è offerto di uscire con me e mia sorella. Si è sbagliato di grosso su noi due. Se mi avesse mandato un messaggio per uscire con me, sarei andata subito a Parigi da lui. Però quello che mi ha chiesto è fuori! Non farei mai quello che voleva“. La modella di OnlyFans ed ex pallavolista non c’è stata alla proposta di Neymar, che voleva un’avventura con entrambe le sorelle. Oltre a questo, sembra che il calciatore abbia scritto non solo a lei, ma anche alla sorella per la stessa proposta, che, ovviamente, è naufragata.

Riproduzione riservata © 2023 - DG