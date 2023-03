Tra Alex Belli e Edoardo Tavassi non c’è mai stato un bel rapporto, anzi, tra i due proprio non corre buon sangue. Dopo che nella scorsa puntata del GF Vip Sonia Bruganelli ha criticato le azioni di Tavassi, anche Alex Belli ha voluto dire la sua sul concorrente tramite i social.

Tramite i social, Alex Belli si è schierato dalla parte di Sonia Bruganelli, dando ragione a tutte le critiche portate avanti nei confronti di Tavassi: “Devo dirvi che sono completamente d’accordo con la Sonia Bruganelli. L’essere subdolo e manipolatore a questi livelli esula dal percorso del reality del GF e a mio avviso rovina completamente il clima nella casa. Ma del resto in questa edizione vedo che non c’è limite al peggio!”

Il motivo di astio tra i due potrebbe essere legato a quanto detto da Tavassi qualche mese fa nei confronti di Belli: ““Lui fa nella vita il doppiaggio di sé stesso fatto pure male. Sembra che si doppi da solo ragazzi“. Sicuramente l’attore non ha preso bene queste parole, e ha colto l’occasione per ribattere a tono su quello che pensa realmente sul gieffino.

