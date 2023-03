La famiglia di Maurizio Costanzo ha voluto smentire le informazioni sul patrimonio famigliare, definite false e irreali.

Dopo la morte di Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso 24 febbraio, hanno iniziato a circolare molte informazioni riguardanti il patrimonio del giornalista e l’eredità della famiglia Costanzo. Proprio per questo motivo la famiglia ha voluto fare chiarezza sull’argomento, e Maria De Filippi sembra essere molto addolorata dalla vicenda.

Patrimonio Costanzo, la smentita dalla famiglia

È stato Pierluigi De Palma, avvocato della famiglia Costanzo e della stessa Maria De Filippi, a smentire tutte le notizie circolate nei giorni scorsi riguardanti il patrimonio del giornalista. Si è parlato, sopratutto in rete, di un patrimonio di circa 70 milioni di euro diviso tra i figli Saverio, Camilla e Gabriele.

Il patrimonio era composto da diverse ville e appartamenti, famosi quelli di Ansedonia e nella località Poderi di Sotto. Oltre a questo, alcuni beni immateriali come i diritti d’autore per il brano “Se telefonando” cantato da Mina.

Maria de Filippi, Gabriele Costanzo – funerale Maurizio Costanzo

Come riportato da Dagospia.it, tutte queste informazioni sono false. L’avvocato De Palma ha parlato di informazioni: “False e del tutto incoerenti con la realtà dei fatti” e la valutazione del patrimonio “Totalmente immaginifica”. La stessa Maria De Filippi è rimasta profondamente “sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità“.

