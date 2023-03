Secondo alcune rivelazioni shock, i Ferragnez sono più in crisi che mai, e le notizie parlano addirittura di divorzio.

Secondo quanto detto da Fabrizio Corona, la crisi tra i Ferragnez, che da Sanremo non sono più comparsi insieme sui social, sembra essere più grave del previsto. Il silenzio sui social continua e il motivo potrebbe essere tra i più gravi: si parla di divorzio.

Fabrizio Corona, la rivelazione su Chiara Ferragni

Sembrerebbe che l’ex re dei paparazzi sia molto informato sulle vicende che riguardano i Ferragnez, e ne ha parlato sul suo canale Telegram. Non è la prima volta che commenta la situazione della coppia più conosciuta e osservata del web. Dopo la crisi di Sanremo, infatti, aveva detto che il matrimonio tra i due era quasi arrivato alla fine.

Ora, è tornato a parlarne, e non porta buone notizie. Nonostante la foto postata da Chiara qualche giorno fa mentre tiene la mano di Fedez, la coppia sembrerebbe infatti più in crisi che mai. Corona su Telegram ha postato questo messaggio: “Dopo la bufera post Sanremo, le acqua in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez”. Il rapper, infatti, nei giorni scorsi, nelle poche apparizioni sui social, è apparso molto provato, balbuziente e stanco, tanto che i fan sono molto preoccupati per la sua salute.

Corona continua così: “(Fedez) è apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo. La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto. Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez, che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi“. La crisi tra i due sembra quindi essere davvero molto grave, e i fan sono più in apprensione che mai.

