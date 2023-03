Ancora silenzio stampa sui social da parte di Fedez e Chiara Ferragni e i fan sono preoccupati per la salute del rapper.

La situazione di Fedez post Sanremo sta iniziando a far davvero preoccupare i fan. Il rapper si è allontanato dai social ormai da molti giorni, le sue condizioni di salute sembrano peggiorate e ancora non si sa niente sul rapporto tra lui e la moglie Chiara Ferragni. Nei video in cui compare sembra molto provato e in molti si chiedono come stia.

Fedez mantiene il silenzio social, i fan preoccupati

Il Festival di Sanremo è finito da 18 giorni e il silenzio di Fedez sui social continua. Il rapper e Chiara Ferragni non sono ancora riapparsi insieme sui social, comportamento davvero strano visto che hanno sempre condiviso ogni istante delle loro giornate insieme. Inoltre avrebbero dovuto fare un importante annuncio dopo il Festival e un home tour della loro nuova villa sul Lago di Como. Ma per ora c’è solo silenzio. C’è chi parla di una crisi dovuta al comportamento di Fedez a Sanremo e chi ritiene sia tutta una strategia per aumentare l’hype in vista della seconda stazione di The Ferragnez.

Una sola foto, postata da Chiara mentre tiene per mano Fedez, aveva dato un po’ di sollievo ai fan. Ma da allora è tornato il silenzio e il rapper sembra davvero provato. In molti sono preoccupati per le sue condizioni di salute, dopo alcune interviste dove balbettava e riusciva a malapena a fare un discorso completo. In un video postato sui social ha spiegato: “Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di tempo, ci metto un po’ di tempo per formulare una frase”.

Nelle scorse ore è anche comparso sui social un messaggio enigmatico dalla mamma: “L’ignoranza e l’invidia sono il male del mondo”. Un riferimento a quanto accaduto al figlio nelle scorse settimane? Per ora non ci sono molte risposte, ma i fan sperano che il rapper si stia prendendo un periodo di pausa per concentrarsi sulla sua salute mentale e fisica, si spera anche con l’appoggio di Chiara.

Riproduzione riservata © 2023 - DG