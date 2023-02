La crisi, finta o reale, tra Chiara Ferragni e Fedez finisce in “diretta tv” a ‘Oggi è un altro giorno’. Nel pomeriggio di Rai 1, infatti, nel corso della puntata condotta da Serena Bortone, insieme agli ospiti e agli ‘affetti stabili’ ci sono stati alcuni scambi di battute sui Ferragnez e sul loro momento. Non tutti i presenti sembravano convinti della veridicità di quanto sta accadendo tra i due coniugi.

Come detto, nel corso della puntata di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023, di ‘Oggi è un altro giorno’, c’è stato un breve passaggio anche sulla relazione in crisi, o presunta tale, tra Chiara Ferragni e Fedez. A parlarne sono stati Francesco Oppini, ospite fisso della trasmissione, e Stefania Orlando.

“È tutto a posto tra loro, è tutto a posto…”, ha detto Oppini. “Qualcosa c’è stato ma tutto ok. Fonte certa. Le fonti non si dicono ma è certa”.

Sul tema ha voluto dire la sua anche la Orlando che, però, non è parsa molto convinta su quanto accaduto tra marito e moglie: “Beato chi ci crede! Scusa Francesco, secondo me è stato montato tutto ad arte, perché sta arrivando la nuova stagione dei Ferragnez”.

Insomma, i dubbi sulla coppia continuano. Anche “in tv”…

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’imprenditrice digitale che non ha mai smesso di pubblicare sui social i propri contenuti:

