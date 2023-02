Possibili sorprese al GF Vip con Antonino Spinalbese che si sarebbe lasciato andare ad alcune parole che ne porterebbero alla squalifica.

In vista della prossima puntata del GF Vip dove ci sarà un eliminato, potrebbero esserci delle sorprese. Infatti, Antonino Spinalbese – già al televoto – rischierebbe la squalifica. Ad incastrarlo alcune rivelazioni di Antonella Fiordelisi a Sarah Altobello e Micol Incorvaia.

Antonino Spinalbese verso la squalifica al GF Vip?

Antonino Spinalbese

Uno dei punti fondamentali del regolamento del GF Vip fa riferimento al non rivelare nulla relativo all’esterno. In questa edizioni, molti concorrenti sono stati obbligati, per varie ragioni, ad uscire e poi rientrare. Tra questi proprio Antonino Spinalbese che, causa motivi di salute, è stato all’esterno della Casa per diverso tempo.

In quei momenti, probabilmente, l’uomo si è fatto un’idea di cosa stesse accadendo nel reality ma anche di quelle che sarebbero le preferenze dei telespettatori.

Proprio in riferimento a tale “indice di gradimento”, l’ex di Belen si sarebbe lasciato andare ad alcune parole con Antonella che, a sua volta, le ha riferite a Sarah e Micol. “Antonino mi ha già detto che Micol sarà la preferita al cento per cento. Anche perché lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto un po’ di chi sono i preferiti e queste cose qui”.

Secondo Leggo, proprio per queste rivelazioni potrebbero esserci delle conseguenze. Sebbene Spinalbese sia già al televoto non è detto che per aver violato il regolamento, potrebbero essere presi provvedimenti nei suoi confronti.

Di seguito, invece, un recente post Instagram proprio del GF:

