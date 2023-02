Curiosa rivelazione da parte di Elodie in merito alla proposta di matrimonio dei “suoi sogni”. La cantante ha spiegato come vorrebbe che fosse.

L’abbiamo vista al Festival di Sanremo 2023 con ‘Due‘ ma soprattutto con i suoi outfit da sogno che hanno fatto impazzire tutti i fan. Parliamo, ovviamente, di Elodie che a RTL 102.5 ha risposto ad alcune domande davvero curiose come, per esempio, quella che sarebbe per lei, la proposta di matrimonio ideale da ricevere…

Elodie e la proposta di matrimonio dei suoi sogni

Elodie

Sebbene non abbia mai parlato prima d’ora apertamente di matrimonio, Elodie ha ricevuto questa particolare domanda su quella che per lei sarebbe la proposta di nozze ideale.

Nessun riferimento all’attuale fidanzato Andrea Iannone che, ad ogni modo, evidentemente potrebbe prendere spunto dalle affermazioni della cantante.

“Come sogno la proposta di matrimonio? È difficile perché non ci avevo mai pensato non essendo una cosa della mia vita così importante”, ha spiegato la donna. “Forse a letto, appena sveglia, con la colazione che pensi che è una giornata classica e invece una bella proposta di matrimonio appena sveglia, che non ci capisci niente”.

Insomma, niente gesti clamorosi e sfarzosi. La Di Patrizi vorrebbe ricevere quella “domandina” sul matrimonio in un momento di calma, intimità e riservatezza. Staremo a vedere se, quando arriverà il momento, il fortunato compagno esaudirà questo suo desiderio di normalità.

Di seguito anche il post su Tik Tok di RTL 102.5 con le parole della cantante e anche i commenti dei vari utenti social che hanno ironizzato sui pensieri che potrebbe avere ora Iannone, fidanzato dell’artista:

Riproduzione riservata © 2023 - DG