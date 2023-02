Dopo aver annunciato la fine della relazione con Miriam Galanti, Gilles Rocca non sarebbe rimasto single. Si parla di un “amore segreto”…

Solamente poche ore fa Gilles Rocca ha annunciato la fine della storia, durata 14 anni, con Miriam Galanti. L’uomo, però, non sarebbe rimasto single dato che subito si sono scatenate tante indiscrezioni. Si parla, infatti, di un “amore segreto”…

Gilles Rocca e le questioni di cuore

Gilles Rocca non sarebbe single dopo l’addio a Miriam Galanti. Da tempo si parlava di una possibile rottura tra i due e nelle scorse ore è stato lo stesso attore e regista a confermarlo con un lungo post social nel quale ha raccontato che la storia con la donna con cui stava da 14 anni si è conclusa.

Eppure, l’uomo non sarebbe rimasto single. Infatti, si parla già di una nuova fiamma “segreta”. Lei sarebbe un ex volto Rai: Bianca Guaccero.

A raccontare questa indiscrezione è The Pipol Gossip. “Oggi, alcuni rumors, darebbero per certa l’inizio di una nuova frequentazione tra l’attore e una conduttrice amatissima del piccolo schermo”, si legge nel post su Instagram. “I due starebbero insieme in gran segreto”.

Al momento nessuna conferma e neppure smentita sull’argomento ma tanti fan dell’uomo e della presentatrice ne sarebbero assolutamente contenti. Non resta che aspettare qualche tempo per capire se si tratti di qualcosa di davvero reale o meno.

Di seguito anche quello che era stato il post Instagram dell’uomo sulla fine della sua relazione con la Galanti:

