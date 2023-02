Ha scelto la via del sorriso, ma anche del rimprovero severo Elena Sofia Ricci per mettere a tacere alcune voci di un presunto avvicinamento ad un giovane collega che sta lavorando con lei a ‘La dolce ala della giovinezza’. L’attrice pare essersi separata dal marito da alcuni mesi e i rumors la volevano essere tornata serena anche grazie all’aiuto di Gabriele Anagni che recita con lei.

Nelle scorse ore si era sparsa la notizia che Elena Sofia Ricci avesse ritrovato la serenità dopo la separazione, non ufficializzata, dal marito Stefano Mainetti che sarebbe avvenuta nei mesi scorsi. Una nuova tranquillità ritrovata grazie al suo giovane collega Gabriele Anagni che lavora con lei sul set dell’opera teatrale ‘La dolce ala della giovinezza’.

Proprio per mettere a tacere tali indiscrezioni infondate, l’esperta attrice ha pubblicato un video sui social nel quale ha detto: “Devo dirvi una cosa. Io rido, ci ho riso su. Ma vi pare possibile che io debba venire a sapere che avrei una storia con questo ragazzo che ha l’età delle mie figlie?”.

Poi, rivolgendosi al diretto interessato e agli altri colleghi di teatro: “Ti pare normale che io devo scoprire dal web che abbiamo una relazione? Incredibile. Ora, abbiamo riso e abbiamo scherzato su questa cosa però bisogna stare un po’ attenti quando si danno queste notizie. Perché magari io mi ci sono anche divertita, ma magari qualcuno vicino a me, magari qualcuno della mia famiglia, le mie figlie, non sono state troppo contente di sapere questa cosa che poi è una fake senza precedenti. Questa è una notizia molto falsa”.

Di seguito anche il post Instagram della donna al quale hanno anche partecipato tutti gli altri amici e colleghi:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram