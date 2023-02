Forse in risposta ad alcune critiche ricevute sui social dagli haters, Arisa ha scelto un modo tutto suo per rispondere.

Nelle scorse ore si era divertita a tenere informati i fan sul suo regime alimentare per prevenire gonfiori e problemi di digestione. Adesso, Arisa ha scelto di replicare, evidentemente, ad alcune critiche ricevute dagli haters sui social, forse proprio per il suo modo di porsi ironico su Instagram e Tik Tok.

Arisa risponde alle critiche

Arisa

Nelle parole di Arisa, condivise sulle sue stories Instagram ma anche su Tik Tok, è chiaro il messaggio: i social sono fatti per divertirsi e non prendersi troppo sul serio.

“Sì, faccio cose da boomer, sono boomer, con orgoglio”, ha dichiarato la cantante facendo riferimento, forse, ad alcune stories pubblicate con dei filtri particolari che hanno ricordato Kim Kardashian o Beyoncé. E ancora: “Chi l’ha detto che non posso essere boomer? Io posso essere tranquillamente boomer, io posso essere chi voglio, cosa voglio, in ogni momento, non mi nascondo dietro un dito, sono boomer ma mi piace così”.

Spiegano poi il suo pensiero: “Perché nella vita ci sono cose che devono rimanere un gioco perché quando le prendiamo troppo sul serio prendono il sopravvento sulle cose che contano davvero e questi social se non li prendi per scherzare, veramente è finita”.

Un passaggio poi anche sui suoi capelli, spesso fonte di preoccupazione per lei: “Oggi mi hanno detto che questi capelli sono davvero carini. E lo penso pure io. Diversi, ma sono carini si”.

Di seguito anche lo “sfogo” della cantante pubblicato su Tik Tok oltre che nelle sue stories Instagram:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG