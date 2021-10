Ha sposato Ramazzotti e poi l’attuale marito, Tomaso Trussardi: ma chi sono gli ex di Michelle Hunziker?

Oggi è felice al fianco di Tomaso Trussardi, ma la vita di Michelle Hunziker non è sempre stata rose e fiori. Dalla setta di cui fu vittima alle violenze subite, non è sempre tutto ora quello che luccica, nemmeno la vita di una VIP che crediamo perfetta! Nel dicembre 2019, infatti, Michelle ha confessato di essere stata vittima di violenza per mano di uno dei suoi ex, motivo per cui è molto attiva con la sua associazione nella difesa delle donne. Ai molti fan, però, rimane un dubbio: chi sono tutti gli ex di Michelle Hunziker? Chi potrebbe essere il colpevole?

In realtà, più che ripercorrere tutti suoi ex storici, non possiamo fare molto se lei stessa stessa non sceglierà di fare il nome. Detto questo, indaghiamo un po’ nella vita privata della Hunziker.

Michelle Hunziker e Marco Predolin

Michelle è arrivata a Milano (dalla Svizzera) nel 1994, a soli 17 anni. E ha fatto subito scandalo legandosi ad un uomo molto più grande (parliamo di 25 anni in più), il noto conduttore Marco Predolin.

Michelle Hunziker

Ma non dura a lungo: anche perché di lì a poco incontrerà quello che diventerà il suo primo marito (“A nove anni avevo già deciso che lo avrei sposato”, avrebbe confessato anni dopo).

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti

L’incontro con Eros Ramazzotti avviene nel 1995; nel 1996 nasce Aurora, la loro unica figlia, e due anni dopo diventano marito e moglie. Nel 2002, però, la loro relazione giunge al termine a causa di alcune complicazioni nella vita di Michelle, che ai tempi fu vittima di una setta. “Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’, io ho scelto loro“, ha rivelato a Oggi nel 2017.

Michelle Hunziker Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker: Marco Sconfienza e Luigi de Laurentiis

In seguito ha avuto una storia con Marco Sconfienza, figlio della sedicente maga Giulia Berghella. Nel 2007 si lega a Luigi de Laurentiis, conosciuto sul set di Natale in crociera. Ricordiamo anche un flirt con l’ex cestista Gianmarco Pozzecco e uno con l’attore Daniele Pecci.

Michelle e Tomaso Trussardi: l’incontro e la nuova famiglia

Nel 2014, poi, sposa Tomaso Trussardi, dal quale ha altre due figlie: Sole e Celeste. Oggi Michelle, al fianco dell’imprenditore, ha trovato la felicità.