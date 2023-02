Solo alcuni giorni fa, Ginevra Lamborghini aveva espresso alcuni pareri negativi su due concorrenti del Gf Vip, Edoardo Tavassi e Luca Onestini. Le sue dichiarazioni pare abbiano fatto arrabbiare i fan dei due e del gruppo cui appartengono, tanto da spingere qualcuno a insultare e minacciare di morte la cantante. La Lamborghini, infastidita e spaventata da tanto astio, ha sospeso la sua esperienza come inviata di Chi Magazine alla Fashion Week per ribellarsi sui social.

“Ragazzi devo interrompere un attimo la mia fantastica esperienza alla Fashion Week per dire una cosa molto importante – ha esordito Ginevra su Instagram mostrandosi particolarmente scossa – . A seguito di alcune dichiarazioni che ho rilasciato a Casa Chi su alcuni giocatori all’interno della Casa, sui quali ho dato un mio parere opinabile […] Sto ricevendo minacce di morte e offese di ogni tipo, ve ne riporterò una. Questa è una delle tante purtroppo, ma una direi che è abbastanza per rendere l’idea”.

“Spero che tu Ginevra muoia alla Fashion Week perché sei ridicola”, le ha scritto uno dei tanti hater e, dopo svariati messaggi di questo tenore, la Lamborghini ha deciso di prendere provvedimenti.

“Dobbiamo un attimo tornare ai ranghi! – ha concluso lei – .Tutto ciò è molto grave e ci saranno provvedimenti al riguardo. Vi ricordo che il Grande Fratello è un gioco, ma spesso vedo e sento cose che vanno oltre e che sono inaccettabili per chiunque!”.

