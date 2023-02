Michelle Hunziker è tornata in prima serata con Michelle Impossible, uno show che racconta la conduttrice e ospita tantissimi volti noti che fanno parte della sua vita. Per la prima puntata della nuova stagione, ha deciso di concedere un ampio spazio all’ex marito Eros Ramazzotti e alla figlia Aurora, protagonisti di un momento molto intenso della serata.

Aurora Ramazzotti ha partecipato alla serata con tanto di pancione e ha mostrato a tutti il suo talento canoro esibendosi in un duetto con papà Eros sulle note di Lucio Battisti.

Michelle Hunziker non è riuscita a trattenere la commozione e, al termine della performance, i tre si sono abbracciati palesando a tutti il grande affetto che li unisce. Soprattutto adesso che la conduttrice e il cantante stanno per diventare nonni.

E, proprio sulla gravidanza di Aurora, quest’ultima ha raccontato la particolare reazione del padre al momento dell’annuncio.

“Non dimenticherò mai la tua reazione di quest’estate, ho preso una maglietta con scritto ‘nonno loading’ e lui ha reagito svenendo”, ha rivelato la figlia di Michelle e Eros, che ha aggiunto sorridendo: “Anche perché non capivo l’inglese”.

All’arrivo del primo nipote della Hunziker e di Ramazzotti manca ormai pochissimo e i due si sono mostrati molto emozionati all’idea di diventare nonni.

