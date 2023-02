Momento di imbarazzo per Michelle Hunziker durante lo show in prima serata: così Katia Follesa l’ha messa in difficoltà.

Michelle Impossible è partito per la nuova stagione in prima serata con tanti ospiti e momenti di commozione alternati ad altri più leggeri. Tra le special guest della puntata di ieri, 22 febbraio, c’è stata Katia Follesa, che si è intrattenuta con Michelle Hunziker regalando momenti di grande divertimento al pubblico in studio e a quello da casa. Ma una battuta della comica ha fatto arrossire la conduttrice.

Katia Follesa, ironia sul flirt tra la Hunziker e Angiolini

“Il mio dottore mi ha visto più volte n**a di mio marito – ha scherzato Katia, lasciandosi poi andare ad una battuta pungente sul gossip estivo che ha coinvolto la Hunziker e Giovanni Angiolini – .Anche tu, questa estate, il dottore ti ha visto più volte n**a di…”.

Michelle, in evidente imbarazzo, si è alzata e ha fatto finta di abbandonare la scena, mentre il pubblico applaudiva e rideva.

“Ciao Katia, è stato bello!”, ha commentato la conduttrice, mentre la comica la invitava a ritornare a sedere sulla scalinata accanto a lei.

Com’è noto, tuttavia, il flirt tra la Hunziker e il medico Giovanni Angiolini è durato alcuni mesi, ma la relazione aveva fatto infuriare molto l’ex marito della conduttrice, Tomaso Trussardi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG