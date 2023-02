Asia Argento cambia vita e festeggia un altro traguardo: da sei mesi l’attrice ha smesso di fumare e lo ha raccontato sui social.

Dopo l’addio all’alcool e alle droghe, Asia Argento festeggia quello alle sigarette. L’attrice e regista sembra aver deciso di cambiare completamente vita: da tempo, infatti, si dedica allo sport e ad uno stile completamente diverso da quello che l’ha contraddistinta negli ultimi anni. Complice anche l’amore per lo sportivo Michele Martignoni, Asia appare sui social come una donna nuova e l’addio al fumo ne è una conferma.

Asia Argento, il post che annuncia l’addio alle sigarette

“Pubblico una raccolta di foto che mi ritraggono mentre fumo come se non ci fosse un domani per festeggiare i miei primi sei mesi senza sigarette – ha scritto Asia Argento a corredo di una serie di scatti che la ritraggono con la sigaretta tra le dita – . Ho iniziato a fumare a 14 anni per sentirmi grande, per condizionamento sociale. In realtà le sigarette mi facevano schifo, ma quando fumavo mi sentivo figa, un po’ misteriosa, a mio agio con i coetanei”.

“Non pensavo che sarei diventata schiava delle sigarette per il resto della mia vita – ha continuato a raccontare lei – . Oggi che me ne sono finalmente liberata e respiro a pieni polmoni, la solo idea di tenere in mano un puzzolente stecco della morte mi sembra pura pazzia. In effetti lo era, come tutte le dipendenze”.

“Stare bene e prendermi cura del mio corpo, mente e spirito sta diventando sempre più facile (n.b. non bevo da 1 anno, 8 mesi e 13 giorni) – ha concluso lei – . Quindi, pubblico qui queste foto per ricordarmi da dove vengo e dove non ho intenzione di tornare. Non ‘è facile smettere di fumare’ ma ne vale sicuramente la pena”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG