La tensione è palpabile nella scuola di Amici 22 e, a poche settimane dal Serale, Ramon scoppia in lacrime e attraversa un momento di crisi.

I concorrenti di Amici di Maria De Filippi continuano a lottare per conquistare un posto al Serale. Mancano ancora alcune magliette da consegnare, ma la tensione tra i ballerini e i cantanti che popolano il talent show dallo scorso settembre si fa sempre più forte. Anche il ballerino Ramon Agnelli è stato colto da un momento di sconforto e, consolato da Meghan e Angelina, si è lasciato andare ad un lungo sfogo.

Ramon in lacrime: cosa è successo

Sempre sorridente davanti alle telecamere, Ramon si è mostrato ai suoi compagni come mai lo avevano visto: in lacrime e in forte crisi.

“Avere una sconfitta vuol dire non saper fare una cosa per me. Io quest’estate ho mollato la danza – ha raccontato lui – .Vorrei veramente avere una bacchetta magica per sapere se sto facendo la cosa giusta oppure no”.

“Poi mi do fastidio quando sto così! Non avrei nulla per cui lamentarmi, ma non sto bene – ha ammesso in lacrime – Ragazzi, io non so fare nient’altro”.

“Ho perso tutto nella mia vita ed è sempre stata una costante la danza, che mi porta sempre così tanto dolore e felicità. Non capisco mai qual è di più e qual è di meno e anche adesso non comprendo!”, si è sfogato Ramon in lacrime, mentre Angelina e Meghan lo rincuoravano.

Ramon confida alcune sue paure a Megan e Angelina #Amici22 pic.twitter.com/vszT5m5kmc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 22, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG