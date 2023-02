Oriana Marzoli scoppia in lacrime dopo gli ultimi rimproveri di Alfonso Signorini sull’uso eccessivo di alcool da parte della concorrente del Gf Vip.

L’ultima diretta del Grande Fratello Vip è stata molto impegnativa per alcuni concorrenti del reality show. Alfonso Signorini ha deciso di riprendere in modo rigido tutti coloro che, nelle ultime settimane, si stanno rendendo protagonisti di atteggiamenti rissosi e liti esagerate con tanto di vocabolario volgare. Oriana Marzoli è finita, quindi, nell’elenco dei concorrenti rimproverati, soprattutto per l’eccessivo uso di alcool che la porta ad avere reazioni spropositate.

Oriana disperata, Dal Moro la consola

“Vedere le tue reazioni in relazione a un eccesso di uso del vino anche no. Bevi troppo. C’è bisogno che te lo dica io?”, ha sbottato Signorini in diretta con la Marzoli.

E, a distanza di alcuni giorni, Oriana non è riuscita a reggere l’accusa. “Io di solito sono molto forte e non amo fare la vittima, ma non sono fatta di pietra […] Mi mettono allo stesso livello, mi dicono che sono un’ubriacona! – si è sfogata la venezuelana – . Anche sentire Orietta dire che tiro fuori il peggio di Luca e che sono una volgare quando io ci sono stata sempre per lui. Ma perché mi dicono questo?”.

“Tutto questo mi manda in crisi. Anche mia mamma da casa si innervosisce a vedere queste ingiustizie. Io reagisco sempre bene, ma è un continuo però”, ha continuato lei, sostenendo di essere sempre presa di mira da Signorini e dalle opinioniste.

Accanto a lei, Daniele Dal Moro ha provato a tirarle su il morale. “Non ti hanno dato proprio dell’ubriacona, ma che combini guai quando bevi – le ha fatto notare – . Cavolo sei la donna più forte dell’America Latina. Dopo tutti questi mesi hai imparato che qui è un po’ così: una settimana ti rompono e dopo sono più carini”.

“Non riesco a vedere qualcosa di positivo adesso”



i “colpi” che riceve in puntata diventano man mano sempre più pesanti così come le giornate all’interno della casa e non c’è da biasimarla se non riesce a reagire più allo stesso modo di prima… 💔#gfvip #oriele pic.twitter.com/TsuhkkLBVS — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) February 22, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG