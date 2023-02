Serena e felice e prossima diventare nonna. Michelle Hunziker si racconta e parla anche della sua situazione sentimentale.

In vista dell’inizio della seconda stagione del suo show su Canale 5 ‘Michelle Impossibile & Friends’, Michelle Hunziker si è raccontata a 360° al Corriere della Sera. Non solo l’arrivo della prima nipotina con Aurora Ramazzotti che dovrebbe partorire ormai a breve, ma anche la sua situazione sentimentale tra il rapporto con Eros e quello con Tomaso Trussardi…

Michelle Hunziker: single, contenta e presto nonna

MIchelle Hunziker

Sul diventare nonna, Michelle Hunziker è stata molto diretta e si è detta assolutamente pronta: “Non mi fa impressione, anzi ho rotto tanto le scatole a mia figlia in questo senso. È stranissimo se penso al bambino che sta per arrivare, ho solo 19 anni in più di Auri, sto vivendo la sua gravidanza con un’intensità incredibile, come una quarta maternità, io ho ancora due bambine piccole da crescere (avute da Tomaso Trussardi, ndr), avrò una casa piena di bambini…”, ha detto la showgirl.

Spazio anche alla sua situazione sentimentale. Alla domanda su possibili invidie degli altri per il suo rapporto speciale con Eros, la svizzera ha risposto: “Il più grande investimento che uno possa fare nella propria vita è riconoscere che il rapporto genitoriale è un grande regalo e che bisogna investire in quello. Ci vuole tempo ma spero che sia così anche con Tomaso: riuscire a volersi bene e capire che bisogna salvare le cose belle è il mio obiettivo. Per me è naturale”.

Sulla possibilità di provare rabbia e rancore per Tomaso Trussardi con cui è finita: “È tempo sprecato, inutile. Nessuno è perfetto, noi per primi. Le cose accadono: come fai a non amare quel pezzo, a non salvarlo? È chiaro che all’inizio c’è il dolore, ma con il tempo se ne va. Io non conosco proprio quei sentimenti, sono sempre molto sincera durante i rapporti, dico sempre quello che penso. Forse questo aiuta a buttare fuori tutto”.

Infine anche la conferma sul suo status: “Sono single e contenta così, sono in un momento in cui mi basto, sentimentalmente va bene così”.

Di seguito anche un recente post Instagram relativo alla showgirl:

