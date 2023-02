Il vincitore del Festival di Sanremo 2023 Marco Mengoni andrà all’Eurovision ma tanti sono ancora i dubbi sulla canzone che porterà.

Dopo il grande trionfo al Festival di Sanremo 2023, Marco Mengoni sarà chiamato a rappresentare l’Italia all’Eurovision. Dubbi, però, su quale canzone porterà sul palco dell’evento. Infatti, nelle ultime ore, il cantante è parso avere un po’ di indecisione sul cantare ancora ‘Due vite’, brano che lo ha fatto trionfare all’Ariston.

Marco Mengoni e la canzone per l’Eurovision

Marco Mengoni vincitore

Ospite di Alessandro Cattelan sulla Rai, Marco Mengoni ha fatto capire di avere qualche dubbio su quale canzone porterà all’Eurovision 2023. Infatti, sebbene in tanti sperino di sentirlo cantare ancora ‘Due vite’, l’artista non ha dato certezze.

A domanda precisa del conduttore, il cantante ha detto: “Se porto Due vite all’Eurovision? Mmm. Non sono obbligato. Emmm. Dai, one more time”.

Insomma, il vincitore del 73esimo Festival di Sanremo potrebbe non portare la canzone che ha vinto ma scegliere un’altra opera.

Già in passato, come ricordato anche da Radio Deejay, nel 2012 fu Nina Zilli a presentarsi alla competizione con ‘L’amore è femmina’ in una versione bilingue, dopo che aveva preso parte al Festival di Sanremo (vinto da Emma Marrone, che però declinò l’Eurovision) con ‘Per sempre’.

Staremo a vedere quindi se ci saranno sorprese da parte di Mengoni oppure se, alla fine, visto il grande successo di ‘Due vite’ verrà proposto proprio questo brano.

Di seguito anche un post Instagram di Cattelan con una gag col cantante e Fiorello ma anche un tweet di alcuni utenti sul passaggio riferito alla canzone per l’Eurovision:

Cattelan: "Sei obbligato a portare "Due vite" all'#Eurovision?"

Mengoni: "No, non sono obbligato…"

Cattelan: "E tu che intenzioni hai?"

Mengoni: "Eeeeeeeeeeeeeeeeeeehm… One more time!"#StaseracèCattelan pic.twitter.com/LEHHbC7vc5 — Zizì (@fabriziomico) February 21, 2023

