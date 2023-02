Un San Valentino diverso dal solito per Flavio Briatore che è stato visto nella sua barca in dolce compagnia. Non di Barbara D’Urso però…

Si era parlato di flirt e di possibili inizio di coppia e invece tra Flavio Briatore e Barbara D’Urso, per ora, è un nulla di fatto, almeno stando alle ultime foto di Chi che ha pizzicato l’imprenditore in barca in dolce compagnia nel giorno di San Valentino.

Flavio Briatore: le foto in barca

Flavio Briatore

Flavio Briatore ha trascorso un San Valentino di relax e senza colei che, fino a qualche giorno fa, era stata accostata a lui come nuova possibile compagna, Barbara D’Urso.

Già dimenticata? Premesso che tra i due non c’è mai stato nulla di ufficiale, pare proprio che, almeno in questi ultimo giorni, l’imprenditore abbia avuto ben altri pensieri.

Il settimanale Chi, infatti, ha mostrato l’uomo su uno yacht da sogno diretto verso l’isola di Saint Barth. Con chi era? Pare che il buon Flavio abbia trascorso una bella giornata insieme ad alcune ragazze e amici.

Come mostrano le immagini del settimanale, l’imprenditore ha deciso di scappare dalla città per godersi il sole e il mare dei Caraibi. É partito in direzione Saint Barth dopo aver festeggiato il compleanno della ex moglie Elisabetta Gregoraci, che nel frattempo è volata a Parigi insieme al compagno Giulio Fratini. Con Briatore, come detto, c’erano alcune ragazze, dall’identità non nota, ma dall’aspetto “molto sexy”, come scirtto proprio dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Per il momento, quindi, Barbara D’Urso è stata “dimenticata”. Staremo a vedere se del loro rapporto si tornerà a parlare più avanti. La donna, sull’argomento, si era limitata a spiegare: “Siamo usciti un po’ di volte con amici, lo trovo un uomo interessante”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’imprenditore con suo figlio:

