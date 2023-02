Nel corso della presentazione del nuovo podcast Wolf, Fedez è parso agitato e in ansia. Troppa emozione o c’è sotto qualcosa?

Sono stati giorni sicuramente complicati per Fedez dopo la fine di Sanremo e le ormai note vicende, con annessa presunta crisi, con Chiara Ferragni. E la tensione per il rapper pare non essersi limitata alle mura domestiche ma sarebbe arrivata anche nel lavoro. Infatti, nel corso della presentazione del nuovo podcast Wolf, il cantante è sembrato davvero agitato e in ansia, tanto da balbettare…

Fedez agitato: cosa è successo

Fedez

Come anticipato, nel corso della presentazione del nuovo podcast Wolf, un programma di contenuti che intende spiegare il mondo della finanza in maniera semplice e trasparente, Fedez è parso evidentemente turbato e agitato. Da capire se tale ansia fosse dovuta all’emozione della nuova avventura o ad altri motivi.

Un piccolo segnale, però, potrebbe essere arrivato dalle sue stesse parole. Infatti, dopo aver spiegato in cosa consista il nuovo progetto, prima di chiudere la presentazione e dare l’appuntamento al primo episodio del podcast, il rapper ha detto: “Spero, nel podcast, di non balbettare come oggi, perché mi è presa una balbuzie incredibile”.

E ancora, con chiaro riferimento alle critiche ricevute in passato: “State tranquilli tutti perché non interromperò nessuno. Vedrete questo grande sforzo che farò per non interrompere nessuno”.

Le immagini, ad ogni modo, hanno fatto vedere il cantante piuttosto “ansiato”, sintomo che molto probabilmente la sua situazione in famiglia almeno un po’ si sta facendo sentire anche sul lavoro.

Di seguito anche la presentazione di Wolf con la tensione evidente del rapper:

Riproduzione riservata © 2023 - DG