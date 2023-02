Ha scelto un modo speciale per festeggiare il suo 43esimo compleanno Caterina Balivo: una fuga con suo marito lontana da tutti…

Voleva un compleanno diverso e, soprattutto, con i festeggiamenti scelti da lei. E così Caterina Balivo, per festeggiare l’arrivo dei 43 anni, è partita con suo marito Guido Maria Brera ben lontana dalla città e dalle abitudini di tutti i giorni. Dove è andata? In Islanda…

Caterina Balivo, fuga d’amore per il compleanno

Caterina Balivo

Attraverso le stories condivise su Instagram è stata la stessa Caterina Balivo a raccontare questa fura per il compleanno e mostrare anche il ristorante dove appunto ha festeggiato con tanto di dolce come fosse una torta. 48 ore di fuga, voluta e goduta come desiderava fare da tempo.

Rivolgendosi ai fan, la conduttrice ha spiegato la sua scelta: “Come vorresti festeggiare il tuo compleanno? Decidilo e fallo. Per i miei 43 anni ho voluto decidere tutto io (sono 3 anni che succede e sto meglio di altri compleanni festeggiati senza ricordi). Quest’anno volevo stare da sola con mio marito e l’ho trascinato per 48 ore in un posto a noi sconosciuto”.

Poi, dando anche alcuni pareri alle seguaci: “Quindi consiglio? Almeno al vostro compleanno fate tutto quello che vi passa per la testa”.

Nelle stories successive la donna ha rivelato dove si trovava taggando il ristorante (stellato) nel quale ha cenato. Si tratta del famoso Dill, locale del New Nordic a Reykjavík, aperto nel 2009, il primo ristorante in Islanda a ricevere una stella Michelin nel 2017.

Di seguito, invece, un post Instagram di ringraziamento per tutti gli auguri ricevuti:

E questo, invece, un post Instagram del ristorante dove ha festeggiato:

